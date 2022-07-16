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В Одесі затримали чотирьох людей через сьогоднішній ракетний удар: що відомо

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Одеса, Субота 16 липня 2022 12:51
В Одесі затримали чотирьох людей через сьогоднішній ракетний удар: що відомо Фото: затримано чотирьох людей через сьогоднішній ракетний удар по Одесі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 16 липня, вранці поліцейські затримали чотирьох людей, які фотографували місце та наслідки ракетного удару по складу в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Одеської області.

Так, вранці після вибуху правоохоронці затримали чоловіка, який фотографував місце прильоту. За словами поліції, затриманий поводився неадекватно та не реагував на законні вимоги патрульних, тому проти нього було задіяні спецзасоби.

"Також під час огляду його мобільного телефону було виявлено безліч фотографій об'єктів інфраструктури, а також активне спілкування з абонентами Росії", - додали в поліції.

Також поліцейські затримали ще трьох осіб, які вранці знімали та фотографували місце ракетного удару. В їх телефонах також виявили знімки об'єктів інфраструктури та блокпостів.

Нагадаємо, вранці 16 липня російські війська завдали по Одесі ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Загорівся склад.

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