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В результате утреннего ракетного удара по Одессе есть раненый

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Одесса, Суббота 16 июля 2022 16:31
В результате утреннего ракетного удара по Одессе есть раненый Фото: последствия ракетного удара по Одессе 16 июля (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ракетного обстрела Одессы в субботу, 16 июля, ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

"Предварительно установлено одного потерпевшего. Так, в результате попадания вражеского снаряда, 30-летний мужчина ранен обломками в область головы", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре открыли уголовное производство по факту случившегося.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Также в ходе проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты обломки от механизма ракеты", - добавляют в ведомстве, уточняя, что спасатели продолжают гасить пожар на складе.

В прокуратуре отмечают, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Напомним, утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, утром полицейские задержали четырех человек, фотографировавших место и последствия ракетного удара по складу в Одессе.

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