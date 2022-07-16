В результате утреннего ракетного удара по Одессе есть раненый

В результате ракетного обстрела Одессы в субботу, 16 июля, ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру .

"Предварительно установлено одного потерпевшего. Так, в результате попадания вражеского снаряда, 30-летний мужчина ранен обломками в область головы", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре открыли уголовное производство по факту случившегося.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Также в ходе проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты обломки от механизма ракеты", - добавляют в ведомстве, уточняя, что спасатели продолжают гасить пожар на складе.

В прокуратуре отмечают, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.