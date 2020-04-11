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У Дніпрі сталася пожежа на підприємстві

Новини » Надзвичайні події     11.04.2020 - 08:57
У Дніпрі сталася пожежа на підприємстві
Фото з місця займання (dsns.gov.ua)

Пожежу, яка виникла з невідомої причини, гасили понад 5 годин

У п'ятницю ввечері в Дніпрі сталася пожежа на підприємстві з заготівлі металів, у результаті чого було пошкоджено приміщення загальною площею 1000 квадратних метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС.

Як повідомляється, пожежа сталася на вулиці Дніпросталівській Індустріального району міста. Пожежу гасили понад 5 годин

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на території підприємства з заготівлі брухту та відходів чорних і кольорових металів. Горіли дві будівлі, а також вторинну сировину та пластикові відходи всередині й зовні будівель. Через велику площу загоряння відразу оголошений підвищений номер виклику. Пожежу локалізовано о 19:55, ліквідовано о 01:15", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогнем було знищено дах двоповерхової будівлі, вторинну сировину на відкритій території, пластикові відходи та стіни будівлі складського приміщення загальною площею 1000 кв. м.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі поки невідома.

Також РБК-Україна писало, що 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, проте пізніше поширився на території майже 100 га.

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