В результате обстрелов Днепропетровской области есть погибшая, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

По его словам, по Зеленодольску было зафиксировано 15 прилетов реактивных снарядов.

"Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии", - написал Резниченко.

Также он добавил, что в результате атаки частично разрушены жилые дома. Снаряды россиян повредили детскую спортивную школу. На месте уже работают спасатели и полиция.

Обстрелы Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)