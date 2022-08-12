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У Запоріжжі пролунали вибухи

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Запоріжжя, П'ятниця 12 серпня 2022 19:35
У Запоріжжі пролунали вибухи Фото: у Запоріжжі ввечері пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Увечері 12 серпня пролунали вибухи в Запоріжжі. Їх чули в різних районах обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Очевидці говорять про щонайменше п'ять вибухів. На даний момент немає інформації про те, чи пов'язані вони з російськими ударами. В області оголошено повітряну тривогу.

Оновлено від 20:00

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, російські війська вдарили п'ятьма снарядами по місту. Пошкоджено об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі.

"Виникла пожежа. Поки відомо про одну поранену жінку. Інформація буде уточнена. Дотримуємося правил повітряної тривоги. Пам'ятаємо про нерозголошення інформації", - додав він.

Оновлено від 20:20

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, один з ударів прийшовся на АЗС. Також є інформація про удари по передмістю Запоріжжя, але вона, як додав чиновник, потребує перевірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибуху в Кременчуці Полтавської області. Але він був пов'язаний зі знешкодженням залишків збитих російських ракет.

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