Внаслідок нічного обстрілу Нікопольського району є поранені: серед них вагітна жінка

Російські окупанти вночі 1 серпня здійснили артилерійський обстріл із РСЗВ по Марганцю та Червоногригорівці у Дніпропетровській області. Через атаку поранень зазнали двоє цивільних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.