Внаслідок нічного обстрілу Нікопольського району є поранені: серед них вагітна жінка
Російські окупанти вночі 1 серпня здійснили артилерійський обстріл із РСЗВ по Марганцю та Червоногригорівці у Дніпропетровській області. Через атаку поранень зазнали двоє цивільних людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Серед постраждалих - вагітна жінка. Її у тяжкому стані доставили до лікарні.
Також внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 16 приватних будинків, лінії електропередач та газопровід. Зазначається, що на цій території відсутні будь-які військові об’єкти.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Нікопольський район.
Окрім того, 30 липня росіяни випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.
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