Окупанти обстріляли Нікопольський район: удар завдано по двох громадах
Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Російські війська завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Повідомляється, що були обстріляні Марганецька і Червоногригорівська громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
У разі оголошення повітряної тривоги адміністрація району просить перебувати в безпечних місцях і дотримуватися правил поведінки з вибухонебезпечними предметами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що минулої ночі російські військові випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.
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