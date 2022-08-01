Окупанти обстріляли Нікопольський район: удар завдано по двох громадах

Російські війська завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Повідомляється, що були обстріляні Марганецька і Червоногригорівська громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

У разі оголошення повітряної тривоги адміністрація району просить перебувати в безпечних місцях і дотримуватися правил поведінки з вибухонебезпечними предметами.