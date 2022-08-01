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Окупанти обстріляли Нікопольський район: удар завдано по двох громадах

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Нікополь, Понеділок 01 серпня 2022 03:59
Окупанти обстріляли Нікопольський район: удар завдано по двох громадах Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Повідомляється, що були обстріляні Марганецька і Червоногригорівська громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

У разі оголошення повітряної тривоги адміністрація району просить перебувати в безпечних місцях і дотримуватися правил поведінки з вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що минулої ночі російські військові випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

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