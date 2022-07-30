Нічний обстріл Нікополя: в ОВА розповіли подробиці

Російські війська вночі випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Нікополі знищено один приватний будинок, пошкоджено 15 приватних будинків і приблизно стільки господарських будівель.

Виведена з ладу електромережа. До 1000 осіб залишилися без світла. На місці працюють електрики.

"Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Пожежники приборкували полум'я кілька годин", - розповів Резніченко.

Попередньо люди не постраждали.

У Красногригорівській громаді обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, в ніч проти 29 липня російські війська обстріляли житлові квартали Нікополя запальними боєприпасами.

Минулого тижня окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.

Вночі 25 липня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з використанням реактивних систем залпового вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.