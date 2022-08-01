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В результате ночного обстрела Никопольского района есть раненые: среди них беременная женщина

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Днепропетровская область, Понедельник 01 августа 2022 17:03
В результате ночного обстрела Никопольского района есть раненые: среди них беременная женщина Фото: в результате ночного обстрела Никопольского района есть раненые (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью 1 августа совершили артиллерийский обстрел из РСЗО по Марганцу и Червоногригоровке в Днепропетровской области. Из-за атаки ранения получили двое гражданских людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Среди пострадавших - беременная женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также в результате вражеской атаки было повреждено 16 частных домов, линии электропередач и газопровод. Отмечается, что на этой территории отсутствуют какие-либо военные объекты.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ночью оккупанты обстреляли Никопольский район.

Кроме того, 30 июля россияне выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.

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Никополь Днепропетровская область
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