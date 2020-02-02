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У Лондоні стався теракт

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 17:38
У Лондоні стався теракт
Ілюстративне фото (twitter.com-ukhomeoffice24)

В районі Стретем кілька людей отримали ножові поранення

У Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичної поліції у Twitter.

У повідомленні говориться, що співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.

"Обставини з'ясовуються, інцидент визнаний пов'язаним з тероризмом", - заявляє відомство.

За інформацією телеканалу Sky News, можливо на нападникові могло бути справжній вибуховий пристрій або його муляж.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

РБК-Україна писало, що двоє людей померли в результаті атаки.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.

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