У Лондоні стався теракт

Ілюстративне фото (twitter.com-ukhomeoffice24)

В районі Стретем кілька людей отримали ножові поранення

У Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичної поліції у Twitter.

У повідомленні говориться, що співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.

"Обставини з'ясовуються, інцидент визнаний пов'язаним з тероризмом", - заявляє відомство.

За інформацією телеканалу Sky News, можливо на нападникові могло бути справжній вибуховий пристрій або його муляж.

#BREAKING: Metropolitan Police say they are dealing with an incident in Streatham amid reports shots of being fired pic.twitter.com/PvHMhLVhIk — I. E. N. (@BreakingIEN) February 2, 2020

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

РБК-Україна писало, що двоє людей померли в результаті атаки.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.