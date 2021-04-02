Число загиблих в катастрофі поїзда на Тайвані різко зросло

В результаті катастрофи поїзда на Тайвані загинули не менше 36 людей. Ще близько 70 пасажирів заблоковані уламками.

Повідомляється, що ця аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за чотири десятиліття. Експрес з Тайбея до Тайдуна, який віз 350 осіб, зійшов з рейок на північ від Хуаляня на сході Тайваню.

В результаті аварії кілька вагонів фактично розірвано або зім'ято, що заважає рятувальникам дістатися до пасажирів. За даними місцевих ЗМІ, поїзд був переповнений, деякі пасажири їхали стоячи.

Понад 40 осіб вже доставлені в лікарні, ще від 80 до 100 осіб були евакуйовані з перших чотирьох вагонів поїзда, а вагони з 5 по 8 сильно деформувалися. За попередніми даними, причиною катастрофи стала будівельна вантажівка, яка з'їхала зі схилу і врізалася в поїзд, який виїжджав з тунелю.