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Число загиблих в катастрофі поїзда на Тайвані різко зросло

Новость на русском → Тайбей, П'ятниця 02 квітня 2021 11:24
Число загиблих в катастрофі поїзда на Тайвані різко зросло Фото: у катастрофі поїзда на Тайвані загинули десятки людей (twitter com nelsondordelly)
Автор: РБК-Україна

В результаті катастрофи поїзда на Тайвані загинули не менше 36 людей. Ще близько 70 пасажирів заблоковані уламками.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що ця аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за чотири десятиліття. Експрес з Тайбея до Тайдуна, який віз 350 осіб, зійшов з рейок на північ від Хуаляня на сході Тайваню.

В результаті аварії кілька вагонів фактично розірвано або зім'ято, що заважає рятувальникам дістатися до пасажирів. За даними місцевих ЗМІ, поїзд був переповнений, деякі пасажири їхали стоячи.

Понад 40 осіб вже доставлені в лікарні, ще від 80 до 100 осіб були евакуйовані з перших чотирьох вагонів поїзда, а вагони з 5 по 8 сильно деформувалися. За попередніми даними, причиною катастрофи стала будівельна вантажівка, яка з'їхала зі схилу і врізалася в поїзд, який виїжджав з тунелю.

Нагадаємо, на цьому тижні під Запоріжжям зійшов потяг "Інтерсіті" з рейок. Обійшлося без жертв і постраждалих.

За попередніми даними, інцидент стався через проблеми з залізничними шляхами.

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