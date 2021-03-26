У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги: понад 30 людей загинули

У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. В результаті аварії загинули як мінімум 32 людини, більше 60 отримали поранення.

Аварія сталася в п'ятницю, 26 березня, в місті Тахта провінції Сохаг. Як зазначили в місцевому МОЗ, загинули не менше 32 осіб, 66 осіб отримали поранення.

Про те, що могло стати причиною аварії поки не повідомляється.

За інформацією місцевих ЗМІ, один з поїздів врізався ззаду в інший поїзд. Внаслідок зіткнення три пасажирських вагони зійшли з рейок.