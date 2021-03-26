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У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги: понад 30 людей загинули

Новость на русском → Єгипет, П'ятниця 26 березня 2021 14:07
У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги: понад 30 людей загинули Фото: два потяги зіткнулися на півдні Єгипту (alarabiya.net)
Автор: Ігор Литвиненко

У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. В результаті аварії загинули як мінімум 32 людини, більше 60 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Єгипту.

Аварія сталася в п'ятницю, 26 березня, в місті Тахта провінції Сохаг. Як зазначили в місцевому МОЗ, загинули не менше 32 осіб, 66 осіб отримали поранення.

Про те, що могло стати причиною аварії поки не повідомляється.

За інформацією місцевих ЗМІ, один з поїздів врізався ззаду в інший поїзд. Внаслідок зіткнення три пасажирських вагони зійшли з рейок.

Нагадаємо, в лютому в Єгипті в аварію потрапив туристичний автобус з українцями в салоні. В результаті постраждали троє громадян України.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Польщі на станції зіткнулися локомотив і поїзд. В результаті події постраждали п'ятеро людей.

Крім цього в кінці лютого в американському місті Камерон, штат Техас, прогримів потужний вибух. З рейок зійшов потяг з нафтопродуктами і зіткнувся з вантажівкою.

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