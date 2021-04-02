Пасажирський поїзд зійшов з рейок на Тайвані, десятки постраждалих

На східній частині Тайваню пасажирський поїзд зійшов з рейок. Аварія сталася близько 9:00 за місцевим часом на початку в'їзду в гірський тунель Дацин.

Про це повідомляє Reuters .

Поїзд рухався по зоні повіту Хуаялянь. За даними агентства, поїзд зійшов з рейок, після чого кілька вагонів врізалися в стіну тунелю.

Унаслідок аварії загинули чотири людини, троє були доставлені в лікарню з важкими травмами, ще близько 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У восьми вагонах потягу знаходилося 350 пасажирів. З перших трьох вагонів евакуйовано близько 60 осіб. Найбільші пошкодження отримали четвертий і п'ятий вагони.

На місці працюють рятувальні служби.