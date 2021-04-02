ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пасажирський поїзд зійшов з рейок на Тайвані, десятки постраждалих

Новость на русском → Тайвань, П'ятниця 02 квітня 2021 07:26
Пасажирський поїзд зійшов з рейок на Тайвані, десятки постраждалих Фото: аварія поїзда в Тайвані (odd/Bangla)
Автор: Артур Родивилов

На східній частині Тайваню пасажирський поїзд зійшов з рейок. Аварія сталася близько 9:00 за місцевим часом на початку в'їзду в гірський тунель Дацин.

Про це повідомляє Reuters.

Поїзд рухався по зоні повіту Хуаялянь. За даними агентства, поїзд зійшов з рейок, після чого кілька вагонів врізалися в стіну тунелю.

Унаслідок аварії загинули чотири людини, троє були доставлені в лікарню з важкими травмами, ще близько 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У восьми вагонах потягу знаходилося 350 пасажирів. З перших трьох вагонів евакуйовано близько 60 осіб. Найбільші пошкодження отримали четвертий і п'ятий вагони.

На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, раніше у Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. Унаслідок інциденту загинули понад 30 осіб.

До цього у Польщі унаслідок зіткнення локомотива з поїздом постраждали п'ятеро людей, серед яких пасажири.

А в лютому в американському штаті Техас прогримів потужний вибух після того, як з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами і зіткнувся з вантажівкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі поезд Тайвань
NEWS
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів