Резолюція ООН про боротьбу з кіберзлочинністю викликала занепокоєння США та ЄС

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У США і ЄС вважають, що ініціатива може призвести до встановлення цензури в інтернеті

Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо боротьби з кіберзлочинністю викликало занепокоєння з боку низки країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У США і ЄС вважають, що ініціатива може призвести до встановлення цензури в інтернеті. У представництві США при ООН заявили, що ухвалена резолюція може "підірвати міжнародну співпрацю з метою боротьби проти кіберзлочинності у часи, коли є необхідним зміцнення координації", цитує агентство новин dpa.

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch вказали на те, що авторами резолюції виступили країни, уряди яких вдаються до репресивних методів боротьби проти інакомислення.

"Якщо план - створити конвенцію, яка надасть країнам легальне прикриття для відключення інтернету та цензури, і при цьому створюватиме можливість для криміналізації свободи слова, то це є поганою ідеєю", - зауважив директор відділу Human Rights Watch з проблематики ООН Луїс Шарбонно.

Резолюція про "Протидію використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)" була ухвалена у п'ятницю, 28 грудня. За проголосували представники 79 країн, 60 висловилися проти, ще 33 країни під час голосування утрималися. Серед країн, які проголосувати проти резолюції - США, Німеччина, Канада, Франція, Великобританія, Україна.

Авторами документа виступили 47 країн, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Вірменія, Китай, Індія, Сирія, Єгипет, КНДР, Іран і Венесуела. Він передбачає створення міжнародного комітету для розробки міжнародної конвенції щодо протидії використання інформаційно-комунікаційних технологій у злочинних цілях. Цей комітет має провести організаційну сесію у серпні 2020 року у Нью-Йорку для узгодження плану своєю роботи.

Документ "постановляє заснувати спеціальний міжурядовий комітет експертів відкритого складу, що представляє всі регіони, для розробки всеосяжної міжнародної конвенції про протидію використанню ІКТ в злочинних цілях, в повній мірі з огляду на існуючі міжнародні документи і вживаються на національному, регіональному та міжнародному рівнях зусилля щодо боротьби з використанням ІКТ в злочинних цілях".

Нагадаємо, 18 грудня Генасамблея ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в анексованому Криму. Резолюцію прийняли 65 країн, висловилися проти - 23, утримались - 83.

РБК-Україна писало, що постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що резолюція повинна покласти кінець порушення прав людини в Криму.