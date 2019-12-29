Резолюция ООН о борьбе с киберпреступностью вызвала беспокойство США и ЕС

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В США и ЕС считают, что инициатива может привести к установлению цензуры в интернете

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью вызвало беспокойство в ряде стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В США и ЕС считают, что инициатива может привести к установлению цензуры в интернете. В представительстве США при ООН заявили, что принятая резолюция может “взорвать международное сотрудничество с целью борьбы против киберпреступности во времена, когда необходимо укрепление координации”.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch указали на то, что авторами резолюции выступили страны, правительства которых прибегают к репрессивным методам борьбы против инакомыслия.

“Если план — создать конвенцию, которая предоставит странам легальное прикрытие для отключения интернета и цензуры, и при этом создавать возможность для криминализации свободы слова, то это плохая идеей”, — отметил директор отдела Human Rights Watch по проблематике ООН Луис Шарбонно.

Резолюция о "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)" была принята в п'пятницу, 28 декабря. За проголосовали представители 79 стран, 60 высказались против, еще 33 страны при голосовании воздержались. Среди стран, которые проголосовать против резолюции - США, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Украина.

Авторами документа выступили 47 стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Китай, Индию, Сирию, Египет, КНДР, Иран и Венесуэлу. Он предусматривает создание международного комитета для разработки международной конвенции по противодействию использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Этот комитет должен провести организационную сессию в августе 2020 в Нью-Йорке для согласования плана своей работы.

Документ "постановляет учредить специальный межправительственный комитет экспертов открытого состава, представляющий все регионы, для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях, в полной мере учитывая существующие международные документы и предпринимаемые на национальном, региональном и международном уровнях усилия по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях".

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в анексированном Крыму. Резолюцию приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.

РБК-Украина писало, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что резолюция должна положить конец нарушению прав человека в Крыму.