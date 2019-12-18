Резолюція ООН повинна покласти край порушенню прав людини в Криму, - Єльченко

Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Rick Bajornas)

За його словами, в Криму зараз відбувається широкомасштабне порушення прав людини

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що резолюція повинна покласти кінець порушення прав людини в аннексированном Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, в Криму зараз відбувається широкомасштабне порушення прав людини.

"Четвертий рік поспіль Генасамблея розглядає подібні резолюції. Зараз в Криму - широкомасштабні порушення прав людей. Резолюція повинна покласти край порушенням прав з боку Росії. Україна відкидає всі мантри російської делегації щодо окупованого Криму. Крим був і залишиться невід'ємною частиною України", - заявив він.

У свою чергу, представник Російської Федерації заявив, що вони "гарантують захист прав і свобод людини в Криму", а ті країни, які проголосують за резолюцію, - "проголосують проти самої Росії".

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, прийняла резолюцію про захист прав людини в аннексированном Криму. Резолюцію про захист прав людини у Криму прийняли 65 країн, висловилися проти - 23, утримались - 83.

Крім того, 9 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію по Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюцію по Криму підтримали представники 63 країн-учасниць Генасамблеї ООН. Проти документа виступили 19 країн.