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Генасамблея ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму

Новини » Політика     18.12.2019 - 19:31
Генасамблея ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму
Ілюстративне фото (nog.ch)

В ООН закликали Росію припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму

Генеральна Асамблея ООН у середу, 18 грудня, прийняла резолюцію про захист прав людини в аннексированном Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Постійного представництва України в ООН.

Так, резолюцію про захист прав людини у Криму прийняли 65 країн, висловилися проти - 23, утримались - 83.

Основні положення:

  • вимога до Росії припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму;
  • осуд затримання активістів у Криму, зокрема, представників громадського об'єднання "Кримська солідарність";
  • заклик припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлення думки;
  • вимогу негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України і забезпечити їх повернення на Батьківщину;
  • засудження практики призову чоловіків на службу в російську армію

Серед країн, які проголосували проти революції по захисту прав людини в Криму - Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизія, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве.

Нагадаємо, 9 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію по Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюцію по Криму підтримали представники 63 країн-учасниць Генасамблеї ООН. Проти документа виступили 19 країн.

Крім того, 14 листопада третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй підтримав проект оновленої резолюції по Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документа.

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