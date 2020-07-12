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Україна має забезпечити доступ до освіти для дітей з ОРДЛО, - омбудсмен

Україна, Неділя 12 липня 2020 05:38
Україна має забезпечити доступ до освіти для дітей з ОРДЛО, - омбудсмен
Фото: абітурієнт (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Кремінь назвав умови, які повинна врахувати держава, під час прийому до вузів дітей з

Держава має створити належні умови для випускників шкіл з окупованих територій, щоб ті хотіли вступати в державні вузи. В тому числі забезпечити гуртожитками та стипендіями.

Про це повідомив новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає "Радіо Свобода".

Він зазначив, що держава має подбати про збільшення відповідних квот на держзамовлення і створення необхідних умов для подальшого перебування дітей в Україні.

"Зрозуміло, що він (дитина, - ред.) повинен бути свідомий того, що він в Україні. І повинен наздогнати ту, можливо, освітню прірва, яку він випробував на окупованих територіях", - підкреслив Кремінь.

Омбудсмен хотів би, щоб до процесу допуску людей з ОРДЛО в українські внз підключилися спецслужби, адже, за його словами, траплялися випадки, що громадяни, які брали участь у бойових діях на боці бойовиків, могли потрапляти до списків претендентів освіти.

Кремінь заявив, що офіс омбудсмена планує створити курси з вивчення української мови за рахунок коштів держбюджету.

Нагадаємо: на цьому тижні президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські внз жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.

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