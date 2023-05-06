В Воздушных силах объяснили, почему сразу не рассказали о сбитии "Кинжала"

Военное руководство 4 мая приняло решение сразу не разглашать информацию о сбитии ракеты "Кинжал" над Киевом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Причины вполне понятны. На все свое время!", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что военное руководство приняло решение не обнародовать информацию о сбитии Х-47 "Кинжал" сразу.

"Также обнародуем информацию о ночной атаке 4 мая! Около 2.30 в небе Киевской области ЗРК "Patriot" уничтожено аэробаллистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную с МиГ-31К с территории России", - пишут Воздушные силы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно издание Defence Express сообщило, что украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. В частности, в КМВА также отметили, что в ту ночь силы ПВО уничтожили "Шахеды" и ракету, вероятно, баллистического типа, которую запустили россияне.

Впрочем, в Воздушных силах сначала опровергли информацию.

"Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", - заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Уже сегодня, 6 мая, командующий Воздушными силами ВС генерал-лейтенант Николай Олещук все же подтвердил сбивание "Кинжала".

"Приветствую украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - заявил Олещук.

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