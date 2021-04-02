Резніков: посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію

Єдиним варіантом змусити Росію припинити збройну агресію проти України є запровадження санкцій з боку світових країн. Про це заявив перший заступник голови української делегації в ТКГ віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

ВІН зазначив, що на сьогоднішній день єдиним варіантом врегулювання ситуації на Донбасі є політико-дипломатичний.

"Це посилення режиму санкції з боку всіх країн: і європейських, і Сполучених Штатів і Канади і Австралії, і інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Щоб Російській Федерації ця війна перестала бути вигідною", - сказав Рєзніков.