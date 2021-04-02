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Резников: усиление санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 03:24
Резников: усиление санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию Фото: Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Артур Родивилов

Единственным вариантом заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины является внедрение санкций со стороны мировых стран. Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников высказал свою позицию в эфире телеканала "Украина 24".

ОН отметил, что на сегодняшний день единственным вариантом урегулирования ситуации на Донбассе является политико-дипломатический.

"Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", - сказал Резников.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. По его словам, российская армия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, украинская разведка заявила о готовности России к эскалации ситуации на Донбассе. Разведчики считают, что Россия может перейти в наступление вглубь украинской территории.

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