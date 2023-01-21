ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников о результатах "Рамштайна": не всю помощь озвучили публично

Новина українською →
Германия, Суббота 21 января 2023 08:10
Резников о результатах "Рамштайна": не всю помощь озвучили публично Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина удовлетворена результатами заседания Контактной группы по обороне “Рамштайн” в Германии. Кроме озвученной военной помощи, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова для "Голоса Америки".

По его словам, на заседании Контактной группы значительное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны.

“Этот серьезно развивающийся вопрос мы говорили на “Рамштайне” не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается по высоте”, - заявил Резников.

Он отметил, что на заседании прозвучали ключевые слова – своевременность и неотложность оказания помощи.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет помощи включает в себя ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Ранее в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь
NEWS
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина