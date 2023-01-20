США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине: список
Фото: США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине (pixabay.com)
Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
"Новый пакет помощи содержит сотни бронетехники, критически важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другие важные средства", - говорится в заявлении Минобороны США.
Полный список вооружений:
- Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- Восемь систем ПВО Avenger;
- 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
- 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;
- 53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);
- 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
- Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;
- Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- 12 автомобилей боеприпасов;
- 6 командно-штабных машин;
- 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
- Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);
- Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
- Более 3'000'000 боеприпасов к стрелковому оружию;
- Подрывная техника для расчистки помех;
- Противопехотные боеприпасы Claymore;
- Приборы ночного видения;
- Запчасти и другое полевое оборудование.
Напомним, в Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.
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