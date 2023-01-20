США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине: список

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Новый пакет помощи содержит сотни бронетехники, критически важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другие важные средства", - говорится в заявлении Минобороны США. Полный список вооружений: Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

Восемь систем ПВО Avenger;

59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;

53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

12 автомобилей боеприпасов;

6 командно-штабных машин;

22 тактических автомобиля для буксировки оружия;

Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);

Приблизительно 2000 противотанковых ракет;

Более 3'000'000 боеприпасов к стрелковому оружию;

Подрывная техника для расчистки помех;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Приборы ночного видения;

Запчасти и другое полевое оборудование.