Рєзніков про результати "Рамштайну": не всю допомогу озвучили публічно

Україна задоволена результатами засідання Контактної групи з оборони “Рамштайн” у Німеччині. Крім озвученої військової допомоги, "деякі пакети були озвучені за зачиненими дверима".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова для "Голосу Америки".

За його словами, на засіданні Контактної групи значну увагу було приділено посиленню протиповітряної оборони.

“Це питання, що серйозно розвивається, ми говорили на “Рамштайні” не тільки про Patriot, а й про інші системи. Йдеться про короткі, середні та дальні можливості дії, так само це стосується по висоті”, - заявив Резніков.

Він зазначив, що на засіданні прозвучали ключові слова – своєчасність та невідкладність надання допомоги.

Нагадаємо, в США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що новий пакет допомоги включає ЗРК NASAMS і системи ППО Avenger.

Раніше у Конгресі закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

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