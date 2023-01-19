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В Конгрессе США призвали Байдена предоставить Украине "необходимое для победы" оружие

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Четверг 19 января 2023 00:49
В Конгрессе США призвали Байдена предоставить Украине "необходимое для победы" оружие Фото: Конгресс США (facebook.com/rus.embassy.usa)
Автор: Олег Васкив

В Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление республиканцев Майкла Маккола и Майка Роджерса, обнародованное на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Политики отметили, что нерешительность в поставках критически важной военной помощи напоминает слабую политику 2021 года.

Как объяснили Маккол и Роджерс, тогда отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" и непредоставления ЗРК Stinger до 24 февраля не смогли сдержать РФ от вторжения в Украину. Сейчас самоограничения приведут только к затягиванию войны и это будет стоить жизни украинцев.

"Сейчас самое время для правительств Байдена и (канцлера Германии Олафа - ред.) Шольца последовать примеру наших союзников из Великобритании и Восточной Европы - танки Leopard 2, оперативно-тактические баллистические ракеты типа ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления", - добавили конгрессмены.

Напомним, в новом пакете помощи от США Украина может получить боевые бронированные машины Stryker и новые ракеты для HIMARS.

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