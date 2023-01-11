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Резников провел разговор с министром обороны Турции: о чем говорили

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Среда 11 января 2023 18:09
Резников провел разговор с министром обороны Турции: о чем говорили Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 11 января, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Он поблагодарил его за поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Рад разговору с большим другом, Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром", - говорится в заявлении.

Резников объяснил, что они обсудили следующие шаги по обеспечению региональной безопасности.

"Поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Украины и за преданность турецко-украинскому сотрудничеству", - добавил Резников.

Министр Акар отметил важность немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе. Также министр констатировал, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках документа Черноморской зерновой инициативы, из украинских портов отгружено около 17 млн. тонн зерна. Они отправились в голодающие страны.

"Наша страна и дальше будет вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и предоставление гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор", - добавил Акар.

Напомним, что Турция начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы американской разработки, изготовленные в эпоху "холодной войны".

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