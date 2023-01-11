ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: про що говорили

Новость на русском →
Середа 11 січня 2023 18:09
Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: про що говорили Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 11 січня, міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Він подякував йому за підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Twitter.

"Радий розмові з великим другом, Міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром", - йдеться у заяві.

Резніков пояснив, що вони обговорили наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки.

"Подякував Туреччині за постійну підтримку України та за відданість турецько-українському співробітництву", - додав Резніков.

Міністр Акар наголосив на важливості негайного припинення вогню для запобігання подальших людських жертв та відновлення миру та стабільності в регіоні. Також міністр констатував, що завдяки роботі Спільного координаційного центру, створеного в рамках документа Чорноморської зернової ініціативи, з українських портів відвантажено близько 17 млн тонн зерна. Вони відправились до голодуючих країн.

"Наша країна й надалі вноситиме свій внесок у забезпечення миру в регіоні та надання гуманітарної допомоги на всіх рівнях, як вона це робила досі", - додав Акар.

Нагадаємо, що Туреччина почала відправляти в Україну касетні боєприпаси американської розробки, виготовлені в епоху "холодної війни".

Президент Реджеп Тайїп Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України в Туреччину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Війна в Україні
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня