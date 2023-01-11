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Турция передает Украине кассетные боеприпасы времен "холодной войны", - Foreign Policy

Новина українською →
Среда 11 января 2023 03:18
Турция передает Украине кассетные боеприпасы времен "холодной войны", - Foreign Policy Фото: Турция помогает Украине боеприпасами (flickr.com/imf)
Автор: Владимир Костырин

Турция начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы американской разработки, которые были изготовлены в эпоху "холодной войны".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (dual-purpose improved conventional munitions, DPICM). Они предназначены, в том числе, для поражения бронетехники, а каждый снаряд разбрасывает 88 зарядов.

Как утверждает издание со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, передача первых партий снарядов состоялась еще в ноябре 2022 года.

При этом ни посольство Турции в Вашингтоне, ни министерство обороны Украины не ответили на запрос Foreign Policy о комментариях.

"После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить. Это просто показывает, что, несмотря на то, что Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она становится действительно важным сторонником Украины в военном отношении", - сказал один проинформированный по этому поводу источник на условиях анонимности.

Сами США запретили экспорт таких кассетных боеприпасов из-за высокого уровня брака - так, примерно четверть из этих элементов не разрывается. При этом в публикации отмечается, что поскольку ранее было налажено с Турцией совместное производство, арсенал таких боеприпасов имеет Анкара, передавая его Вооруженным Силам Украины. Турция, как и Штаты, не является участником Конвенции по кассетным боеприпасам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений было посредничество Анкары по вопросу мира между РФ и Украиной.

Добавим также, что глава МИД Турции заявил о поддержке формулы мира от Украины.

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