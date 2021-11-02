Резніков подав заяву про звільнення, а в Харкові назвали переможця на виборах мера: новини за 1 листопада

Ігор Терехов став новим мером Харкова, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков залишає посаду, нардепа Іллю Ківу затримали на Столичному шосе в авто на фальшивих номерах. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 1 листопада – в матеріалі РБК-Україна.

Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за визнання Ігоря Терехова переможцем виборів мера Харкова. Його підтримали 50,66% виборців.

Більше про вибори в Харкові - в матеріалі "Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі".

Близькі до критичної межі: реанімації Києва заповнені майже на 100%

У Києві лікарні для хворих на коронавірус заповнені на 70%. При цьому реанімації заповнені майже на 100%. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Лікарні заповнені на 70%, а реанімації в нашому місті заповнені майже на 100%. Штам "Дельта" дає ускладнення, тому реанімації заповнені. Місця ще є, але підходимо до критичної межі", - заявив він. За словами столичного міського голови, 99% хворих у лікарнях - це не вакциновані люди.

Резніков подав заяву про звільнення

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він йде у відставку за власним бажанням.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Резніков може стати новим міністром оборони. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп від СН Ірина Верещук.

Лавров звинуватив Україну в спробах "втягнути Росію в силові дії"

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в спробах "втягнути Росію в силові дії". Про це він заявив в ефірі російського телеканалу. Коментуючи ситуацію в Україні, він заявив: "Видно спроби створити провокаційну ситуацію, викликати відповідь ополчення і втягнути Росію".

За його словами, заяви Києва про те, що мінські угоди зруйнують Україну, далекі від істини, вони створювалися, щоб ніби-то зберегти територіальну цілісність країни.

Під судом у Сімферополі сталось масове затримання кримських татар

Під будівлею підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі силовики затримали 19 осіб. Вони прийшли в якості слухачів на засідання по апеляції на вирок фігурантам Червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".

До затриманих відмовилися допустити адвоката Назима Шейхмамбетова. Вказується, що юрист вже звернувся зі скаргою в прокуратуру Криму. Затримані написали скарги на дії співробітників правоохоронних органів в прокуратуру центрального району Сімферополя.

У Кіровоградській області в ДТП загинули діти-спортсмени

В понеділок, 1 листопада, на трасі Кропивницький - Кривий Ріг - За Вантажний автомобіль влетів у легкову машину, в якій знаходилися діти-спортсмени. Чотири людини загинули, з них троє – діти.

За попередніми даними, легковий автомобіль раптово з'їхав зі своєї смуги та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Такі свідчення дає водій вантажного автомобіля, він досі в шоковому стані. Зізнається, що побачив легковик вже в той момент, коли уникнути зіткнення було неможливо. У легковому автомобілі їхали юні спортсмени, які займалися карате. За кермом перебував їх 46-річний тренер, який віз хлопчаків на спортивні змагання.

Кива в авто на фальшивих номерах їхав Києвом і нарвався на "копів"

1 листопада в мережі з'явилася інформація про те, що нардепа від партії ОПЗЖ Іллю Киву затримали на Столичному шосе в Києві і вручали повідомлення про підозру. Пізніше виявилося, що одіозний політик не був "метою" поліцейських. Патрульні просто зреагували на грубе порушення автомобілем, в якому знаходився Ківа, правил дорожнього руху. Про це в коментарі РБК-Україна розповів співрозмовник в силових структурах.

Співрозмовник також уточнив, що крім того, що автомобіль, на якому пересувався Кива, зареєстрований на Оксану Марченко, на машині ще й були фальшиві номери.

Мокрий сніг та злива. В Україну йде новий циклон

В Україну прийде новий циклон 2 листопада. У багатьох областях слід очікувати на зміну погоди - буде хмарно та волого. У найближчі дві доби в Україні невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом, завтра у південних, центральних та східних областях помірні дощі.

Циклон доволі швидко покине територію України, відповідно вже з другої половини тижня знову переважатиме погода без опадів і, до того ж, потеплішає.