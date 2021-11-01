ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Лавров звинуватив Україну в спробах "втягнути Росію в силові дії"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 01 листопада 2021 11:56
Лавров звинуватив Україну в спробах "втягнути Росію в силові дії" Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву про Україну. Звинуватив її в спробах "втягнути Росію в силові дії".

Про це він заявив в ефірі російського телеканалу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Коментуючи ситуацію в Україні, він заявив: "Видно спроби створити провокаційну ситуацію, викликати відповідь ополчення і втягнути Росію".

За його словами, заяви Києва про те, що мінські угоди зруйнують Україну, далекі від істини, вони створювалися, щоб ніби-то зберегти територіальну цілісність країни.

"Мінські угоди були створені внаслідок сімнадцятигодинних переговорів рівно для того, щоб зберегти територіальну цілісність України", - заявив Лавров.

Росія знову стягує війська до кордонів України

Російські війська черговий раз починають накопичуватися біля кордонів України. Через це стривожені чиновники в США і Європі, писало видання Washington Post.

У США і ЄС почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021" (пройшли з 10 по 15 вересня на 14 полігонах в обох країнах).

Україна готова відбити повномасштабний напад

Українська армія готова до оборони та відбиття атак противника, раніше заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Збройні сили України можуть протистояти як повномасштабному вторгненню, так і спробам захоплення об'єктів критичної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Лавров
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно