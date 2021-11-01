Лавров звинуватив Україну в спробах "втягнути Росію в силові дії"

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву про Україну. Звинуватив її в спробах "втягнути Росію в силові дії".

Про це він заявив в ефірі російського телеканалу, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Коментуючи ситуацію в Україні, він заявив: "Видно спроби створити провокаційну ситуацію, викликати відповідь ополчення і втягнути Росію".

За його словами, заяви Києва про те, що мінські угоди зруйнують Україну, далекі від істини, вони створювалися, щоб ніби-то зберегти територіальну цілісність країни.

"Мінські угоди були створені внаслідок сімнадцятигодинних переговорів рівно для того, щоб зберегти територіальну цілісність України", - заявив Лавров.

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У США і ЄС почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021" (пройшли з 10 по 15 вересня на 14 полігонах в обох країнах).

Україна готова відбити повномасштабний напад

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