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В ООН назвали число жителів ОРДЛО, які отримали російські паспорти

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 06:23
В ООН назвали число жителів ОРДЛО, які отримали російські паспорти
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Уже 125 тисяч громадян України на непідконтрольних територіях отримали паспорти РФ

Вже більше 125 тисяч жителів окремих районів Донецой і Луганської областей (ОРДЛО) отримали российйские паспорта прщенной процедурою. Про це на засіданні Радбезу ООН сказав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За його словами, цей поцесс триває всупереч тому, що більшість країн не визнають такі паспорти у мешканців ОРДЛО.

"Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вже вийшло на "промисловий" рівень - більше 125 000 осіб отримали там російські паспорти", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора відкрив справу за примусову роздачу так званих "паспортів ЛНР" в окупованій частині Луганської області. "Паспорти ЛНР" отримали понад 200 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу сиротам роздають російські паспорти, а пропагандисти знімають дітей як щасливих нових громадян Росії, а також як "громадян "ЛДНР".

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