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Офіс генпрокурора підозрює бойовиків "ЛНР" у примусовій "паспортизації" українців

Новини » Політика     09.06.2020 - 20:25
Офіс генпрокурора підозрює бойовиків "ЛНР" у примусовій "паспортизації" українців
Фото: паспорт "ЛНР" (mvdlnr.ru)

Паспорта псевдореспублики могли отримати до 200 тисяч жителів окупованої території

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру начальнику так званого "управління міграційної служби МВС Луганської народної республіки" та його заступнику за фактом примусової "паспортизації" українців. Вони змушували оформляти паспорт псевдореспубліки під загрозою звільнення з роботи та припинення соцвиплат.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, з 2018 року підконтрольні Росії бойовики із залученням "посадових осіб" установ у сферах освіти, медицини, соціального захисту почали процес видачі місцевим жителям "паспортів ЛНР".

"Невиконання вимоги отримання "документа" є підставою для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення з навчальних закладів і т. п. За попередніми даними, паспорти "ЛНР", ймовірно, отримали понад 200 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора поклали відповідальність за такі дії на керівництво "управління міграційної служби" окупаційної адміністрації Росії в Луганську.

Їх кваліфікували як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 КК України).

Також зазначається, що примусова "паспортизація" українців порушує закони та звичаї війни згідно ст. 3, 8, 52 Женевської Конвенції від і про захист цивільного населення під час війни.

Крім того, існує проблема видачі російських паспортів жителям ОРДЛО за спрощеною процедурою.

Так, за оцінками ООН, понад 125 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти за спрощеною процедурою.

РБК-Україна писало, що у лютому президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму по забезпеченню українським громадянством жителів ОРДЛО.

Також нагадаємо, раніше так звана "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській зі свого боку.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГПУЛНР
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