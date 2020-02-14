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Україна передасть до МКС докази "паспортизації" Донбасу

Новини » Політика     14.02.2020 - 11:52
Україна передасть до МКС докази "паспортизації" Донбасу
Ілюстративне фото (mvdlnr.ru)

На окупованому Донбасі видали понад півмільйона фейкових "паспортів"

Україна збирає докази примусової паспортизації мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу для передачі в Міжнародний кримінальний суд. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Офіс генпрокурора документує докази насильницької політики щодо паспортизації жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Слідством встановлено, що наявність такого паспорта для осіб, працевлаштованих у структурах окупаційних адміністрацій, є обов'язковою умовою, адже його відсутність вважається підставою для звільнення", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона розцінює такі дії як порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист населення під час війни і ст. 75 Додаткового протоколу 1977 року.

За попередніми даними, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей отримали більше 500 тис. псевдопаспортів - 300 тис. і 200 тис. відповідно.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України допустила, що роздача так званих "паспортів" на окупованому Донбасі є засобом легалізації російських найманців.

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