Резников в Париже встретился с главой Минобороны Франции: что обсуждали

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Париж обсудил со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню потребности украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского министрав в Twitter.
"Я был рад познакомиться с французским коллегой Себастьяном Лекорню в Париже. Обсудили потребности украинской армии", - написал он.
Также министр обороны Украины поблагодарил президента Франции, правительство и всю нацию за предоставление военной помощи, в том числе танков AMX-10, большего количества артиллерийских систем CAESAR, а также за обучение украинских солдат.
Напомним, ранее Резников сообщал, что власти Франции размышляют над тем, предоставлять ли украинским военным танки Leclerc. Однако уже принято решение о передаче гаубиц Caesar.
Также мы писали, что во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.
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