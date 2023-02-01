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Резников в Париже встретился с главой Минобороны Франции: что обсуждали

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников и его французский коллега Себастьян Лекорню (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Париж обсудил со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню потребности украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского министрав в Twitter.

"Я был рад познакомиться с французским коллегой Себастьяном Лекорню в Париже. Обсудили потребности украинской армии", - написал он.

Также министр обороны Украины поблагодарил президента Франции, правительство и всю нацию за предоставление военной помощи, в том числе танков AMX-10, большего количества артиллерийских систем CAESAR, а также за обучение украинских солдат.

Напомним, ранее Резников сообщал, что власти Франции размышляют над тем, предоставлять ли украинским военным танки Leclerc. Однако уже принято решение о передаче гаубиц Caesar.

Также мы писали, что во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

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