Резніков у Парижі зустрівся з главою Міноборони Франції: що обговорювали

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Парижа обговорив зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню потреби української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського міністра в Twitter .

Також міністр оборони України подякував президентові Франції, уряду та всій нації за надання військової допомоги, у тому числі танкам AMX-10, більшій кількості артилерійських систем CAESAR, а також за навчання українських солдатів.

"Я був радий познайомитись із французьким колегою Себастьяном Лекорню в Парижі. Обговорили потреби української армії", - написав він.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що влада Франції розмірковує над тим, чи надавати українським військовим танки Leclerc. Проте вже ухвалено рішення про передачу гаубиць Caesar.

Також ми писали, що у Франції не відкидають постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

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