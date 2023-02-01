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Резніков у Парижі зустрівся з главою Міноборони Франції: що обговорювали

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков та його французький колега Себастьян Лекорню (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Парижа обговорив зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню потреби української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського міністра в Twitter.

"Я був радий познайомитись із французьким колегою Себастьяном Лекорню в Парижі. Обговорили потреби української армії", - написав він.

Також міністр оборони України подякував президентові Франції, уряду та всій нації за надання військової допомоги, у тому числі танкам AMX-10, більшій кількості артилерійських систем CAESAR, а також за навчання українських солдатів.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що влада Франції розмірковує над тим, чи надавати українським військовим танки Leclerc. Проте вже ухвалено рішення про передачу гаубиць Caesar.

Також ми писали, що у Франції не відкидають постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

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