Зеленский призвал Швецию передать самолет Gripen. Стокгольм отказался

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Брюсселе попросил Швецию предоставить истребитель Jas 39 Gripen. В свою очередь премьер-министр Ульф Кристерссона заявил, что увеличение поддержки Украины вооружениями в виде таких истребителей не является вариантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

"У нас очень большая потребность в самолетах, которые есть у нас самих", - заявил он.

Помимо современных истребителей, Зеленский также попросил предоставить ракеты дальнего радиуса действия, боеприпасы и артиллерию.

Напомним, Зеленский обсудил оборонную поддержку со всеми европейскими лидерами.

Кроме того, Зеленский призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества более мощно, чем РФ мобилизует свой потенциал.

Добавим, что Евросоюз пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюссель для того, чтобы принять конкретные решения по передаче оружия.

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