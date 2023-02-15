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Германия о готова обсуждать поставки истребителей Украине: министр обороны назвал условия

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Берлин, Среда 15 февраля 2023 01:19
Германия о готова обсуждать поставки истребителей Украине: министр обороны назвал условия Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия готова обсуждать поставки истребителей Украине, но через несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью ARD.

Он прокомментировал встречу союзников Украины в ракурсе возможности предоставления ВСУ западных истребителей.

"Только когда небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение трех-четырех месяцев, мы можем говорить о дальнейших шагах", - сказал он.

О том что поставка западных самолетов Украине пока не обсуждается, говорил до Писториуса и канцлер Германии Олаф Шольц, но раньше западные политики не называли сроков, когда могут начать вести об этом полноценные переговоры.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, тоже принимавший участие в формате "Рамштайн", сказал, что тема поставки F-16 Украине все же обсуждалась.

"Этот вопрос, который сегодня затрагивался, и обсуждается уже много месяцев, на самом деле с первых дней вторжения России в Украину. Я думаю, что, как и остальные вопросы, будь то вопрос танков Leopard или ракетных установок Patriot, этот потребует давления на союзников. У нас всего 48 истребителей F-16, но у союзников есть гораздо больше", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, у союзников Украины пока нет объявлений о возможных поставках истребителей.

Согласно данным СМИ, США предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны, или же предоставить разрешение на реэкспорт истребителей F-16.

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