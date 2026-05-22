В резиденцию Макрона приходили с обысками

21:31 22.05.2026 Пт
2 мин
Следователи смогли попасть в помещение только со второй попытки
aimg Валерий Ульяненко
В резиденцию Макрона приходили с обысками Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
В Елисейском дворце провели обыски из-за дела о финансовых махинациях при организации государственных захоронений выдающихся деятелей в Пантеоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Судебное расследование открыли еще в октябре 2025 года. Следствие проверяет возможные факты коррупции, фаворитизма, незаконного получения выгоды и злоупотребления влиянием.

В частности, правоохранители выясняют условия, при которых Центр национальных памятников (CMN) присуждал госконтракты на организацию торжественных церемоний.

В поле зрения оказалась компания Shortcut Events, которая сотрудничала с государственными структурами в течение 22 лет. По данным СМИ, проведение каждой такой церемонии стоило бюджету около 2 миллионов евро.

Сопротивление администрации Макрона

Следователи смогли попасть в резиденцию французского президента Эммануэля Макрона только со второй попытки после длительных "институциональных переговоров" между прокуратурой и Елисейским дворцом.

Во время первой попытки обыска 14 апреля администрация Макрона отказала правоохранителям в доступе. Тогда чиновники сослались на статью 67 Конституции Франции, которая гарантирует неприкосновенность резиденции главы государства и освобождает президента от уголовной ответственности и обязанности свидетельствовать во время каденции.

Стоит отметить, что это первый обыск в резиденции французского президента за последние восемь лет. Предыдущий подобный инцидент произошел в 2018 году в рамках "дела Беналла", которое было связано с избиением демонстранта бывшим советником Макрона.

Напомним, недавно во время обысков у топ-чиновников Национальной полиции изъяли шесть элитных авто, оружие и более 22 миллионов наличными. Это уже вторая волна операции по очистке ведомства.

Ранее, 19 мая, НАБУ и САП провели обыски в Верховном Суде по местам работы, проживания и в транспорте ряда действующих и бывших судей по делу о коррупции.

Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
