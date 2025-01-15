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После успеха в Европе театр Франко повезет "Конотопскую ведьму" в США и Канаду

Среда 15 января 2025 16:18
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После успеха в Европе театр Франко повезет "Конотопскую ведьму" в США и Канаду Фото: Спектакль "Конотопская ведьма" (МКСК)
Автор: Татьяна Веремеева

Труппа Национального академического драматического театра им. Ивана Франко продолжает масштабный гастрольный тур по Европе со спектаклем "Конотопская ведьма". После европейского тура театр отправится в США и Канаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Постановку режиссера Ивана Урывского уже увидели зрители в Германии, Чехии, Австрии и Швейцарии. В сообщении говорится, что каждый показ прошел с аншлагами, поразив аудиторию эмоциональной силой, уникальностью и глубиной украинского театрального искусства.

Спектакль, основанный на повести Григория Квитки-Основьяненко, демонстрирует богатство украинской культуры через народную духовность, юмор и национальные традиции.

Гастрольный тур имеет не только художественную, но и важную социальную миссию. Как отметил Евгений Нищук, генеральный директор-художественный руководитель театра, спектакли направлены на поддержку украинцев, которые из-за войны находятся за рубежом, а также на укрепление духа нации и международной солидарности.

"Наши воины борются за то, чтобы сохранить высокие человеческие ценности. Мы должны помогать, верить и не уставать. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Нищук.

Ранее мы рассказывали, что спектакль "Конотопская ведьма" попал на страницы The New York Times, где его высоко оценили за способность собирать аншлаги не только в Украине, но и на международной сцене, подтверждая его популярность среди зрителей по всему миру.

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