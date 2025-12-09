Урывский назвал классику, которую мечтает осовременить после громкого успеха "Конотопської відьми"

Украинский режиссер Иван Урывский, чьи спектакли "Конотопська відьма" и "Калигула" вызвали настоящий ажиотаж в театральном мире, назвал классические произведения, которые мечтает переосмыслить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью режиссера изданию Harper's Bazaar Ukraine.

Что сказал Урывский о новых спектаклях

Так, по словам режиссера, несмотря на большое количество уже поставленных спектаклей, у него остается целый список произведений, которые он давно планировал реализовать, но до сих пор не было возможности.

Он не против бросить себе вызов, попробовав силы в новом для себя жанре.

"На самом деле я поставил достаточно много спектаклей, и сейчас у меня небольшая пауза. Я хотел бы поработать с современной драматургией, чего еще не делал. С Шекспиром, Мольером, с украинской классикой, которую еще не ставил и даже с которой уже работал", - признался Урывский.

При этом художник объяснил, что стремится к переосмыслению.

"Если постановка была создана много лет назад, ты стремишься некоторые истории открыть для себя по-новому", - сказал он.

Режиссер "Конотопської відьми" о творческих планах (скриншот)

Любимые произведения Урывского

Отдельной, амбициозной мечтой режиссера остается работа с оперными шедеврами. Урывский назвал конкретные произведения, которые больше всего привлекают его.

"Есть, конечно, и много опер, с которыми хочется поработать: "Турандот" Пуччини, "Волшебная флейта" Моцарта и другие", - поделился режиссер.

Урывский также рассказал, что, к счастью, имел возможность посмотреть постановки мировых легенд.

Однако режиссер выразил сожаление, что не успел увидеть вживую спектакли некоторых признанных мастеров, чья работа является для него источником вдохновения.

"Хотелось бы увидеть вживую постановки Ромео Кастеллуччи, Филиппа Жанти, того же Александра Экмана, Эймунтаса Някрошюса - его "Гамлета", "Отелло" и "Макбета", - но их уже не показывают", - подытожил Урывский.