Об известном украинском спектакле пишет популярное зарубежное издание: о чем речь

The New York Times опубликовал материал об украинском спектакле "Конотопская ведьма", который уже не первый год заставляет зрителей испытывать разные и невероятные эмоции.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The New York Times.

The New York Times написало украинский спектакль "Конотопская ведьма"

Пьеса по мотивам классики литературы XIX века стала хитом среди украинцев, которые видят в повести культурные и исторические отголоски того, с чем они сталкиваются после двухлетней войны.

В зарубежной статье говорится о тесной связи сюжета повести, написанной 200 лет назад, с настроением современных украинцев, а также о том, что представление подчеркивает интерес к украинскому наследию.

"Очереди на спектакль выстроятся змейкой через квартал, и люди ждут до семи часов, чтобы купить билеты в театре в центре Киева. Видео выступления собрало миллионы просмотров в сети", - говорится в The New York Times.

Главное то, что издатели зарубежного онлайн-журнала заострили внимание на теме войны и настоящего, но с призмы сюжета спектакля.

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"В спектакле драматизируется история казацкого вожака в украинском обществе почти 400 лет назад, когда он пытается искоренить ведьм, которых местные жители считают ответственными за засуху. Действие происходит на фоне военной угрозы со стороны царской России - то, что резонирует с сегодняшними украинцами, когда они ежедневно поглощают и часто поощряют новости о поле боя и готовятся к ракетным ударам из современной России по их городам ночью", - пишут авторы материала.

Вместо того чтобы искать побег от войны, многие украинцы собираются на спектакль, чтобы помочь осмыслить свою жизнь.

"Очень тяжело переиграть суровую реальность, в которой сейчас живут украинцы, но театр должен чувствовать настроения времени и людей. Когда это удастся, тогда спектакль коснется сердец людей", - говорит Иван Уровский для The New York Times.

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