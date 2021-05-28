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Режим Лукашенка потрібно ізолювати на міжнародному рівні, - віце-канцлер Німеччини

Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині заявили про необхідність ізолювати режим Олександра Лукашенко на міжнародному рівні. Віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що це потрібно зробити у зв'язку з посадкою літака Ryanair через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє Aachener Zeitung.

Віце-канцлер також заявив, що, змусивши літак приземлитися, Лукашенко порушив міжнародне право.

"Режим у Мінську потрібно ізолювати на міжнародному рівні", - сказав він.

Зазначимо, в Україні можуть визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці. Народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект відповідної постанови №5560.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу від зближення Білорусі з Росією.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь і Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

Зазначимо, білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Олександра Лукашенка.

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