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Режим Лукашенко нужно изолировать на международном уровне, - вице-канцлер Германии

Автор: Анастасия Рокитна

В Германии заявили о необходимости изолировать режим Александра Лукашенко на международном уровне. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц считает, что это нужно сделать в связи с посадкой самолета Ryanair из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает Aachener Zeitung.

Вице-канцлер также заявил, что, вынудив самолет приземлиться, Лукашенко нарушил международное право.

"Режим в Минске нужно изолировать на международном уровне", - сказал он.

Отметим, в Украине могут признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде проект соответствующее постановления №5560.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.

Отметим, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро на вознаграждение за арест Александра Лукашенко.

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