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Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС

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Київ, Четвер 27 травня 2021 22:52
Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу від зближення Білорусі з Росією. За його словами, це загрожує національній безпеці України.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Як зазначив міністр, влада України враховує цю загрозу під час ухвалення своїх рішень.

"Бо, безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією - це симетричне зростання загрози використання Білорусі Росією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми повинні завжди враховувати при ухваленні рішень", - сказав він.

Нагадаємо, завтра, 28 травня, білоруський президент Олександр Лукашенко полетить у Сочі, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.

До цього Лукашенко заявляв, що Білорусь та Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

Зазначимо, Естонська розвідка попереджала Україну про загрозу нападу російських військ з території Білорусі.

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