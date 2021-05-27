ВР може визнати Лукашенка загрозою міжнародній безпеці: з'явився текст постанови

Народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови №5560, якою пропонують закликати світових лідерів визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці. На сайті ВР з'явився текст документу.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект постанови передбачає звернення до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

"Верховна рада засуджує дії влади республіки Білорусь щодо примусової посадки літака компанії Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича", - вказано у документі.

Нардепи закликають світову спільноту засудити дії білоруської влади та "визнати режим Лукашенка у республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці".

"Сприяти невідкладному проведенню міжнародного розслідування інциденту щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську; висловити вимоги до влади республіки Білорусь щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політичних в’язнів", - сказано у тексті постанови.

Нардепи також пропонують посилити тиск на Білорусь, у тому числі шляхом запровадження санкцій проти діячів режиму Лукашенка.