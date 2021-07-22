НБУ поліпшив прогноз щодо розміру міжнародних резервів
Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 31,3 млрд доларів. Це на 1,5 млрд доларів більше, ніж квітневий прогноз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.
Згідно з оновленим прогнозом НБУ, в 2022 році резерви зростуть до 31,6 млрд доларів (раніше очікувалося 29,3 млрд доларів). У 2023 році резерви складуть 31,7 млрд доларів (раніше очікувалося 29,1 млрд доларів).
"Виконання програми співпраці з МВФ дозволить залучити передбачений обсяг офіційного фінансування і здешевити інші залучення на зовнішньому і внутрішньому ринках. Це також дозволить утримувати міжнародні резерви на рівні 29-31 млрд доларів у 2021-2023 роках", - йдеться в повідомленні НБУ.
Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3 830,71 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.
На 1 липня 2021 року розмір резервів скоротився до 28 357,7 млн доларів.