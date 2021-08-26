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Кабмін направить кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 13:15
Кабмін направить кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати. Ці кошти допоможуть відновленню економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

"23 серпня ми отримали 2,7 млрд доларів від Міжнародного валютного фону. Це не кредит, а безповоротна допомога", - сказав він.

Як зазначив Шмигаль, "ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати та підтримати українську економіку на шляху її відновлення".

Водночас прем'єр зазначив, що отримання 2,7 млрд доларів від МВФ не вплине на виконання Україною діючої програми Stand-By.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, українська влада веде переговори з МВФ про продовження діючої програми Stand-By на півроку. Про нову програму мова поки не йде.

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Кабінет Міністрів України МВФ
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