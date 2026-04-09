Резервное оборудование и новые сети: Свириденко озвучила план защиты водоснабжения

Приоритеты подготовки к зиме

Во время Конгресса местных и региональных властей в Ужгороде обсудили выполнение Планов устойчивости регионов.

По словам Свириденко, из-за постоянных атак РФ все области находятся в зоне риска, поэтомутемпы подготовки должны быть максимально высокими по всей стране.

Основными направлениями работы определены - защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, обеспечение резервного тепло- и водоснабжения.

Модернизация систем водоснабжения

Отдельное внимание уделили водоканалам, которые также являются целями вражеских ударов.

Планы устойчивости предусматривают реализацию 26 проектов в 10 громадах, включающих кольцевание сетей и установку резервного оборудования. Общая стоимость этих мероприятий оценивается в 12,7 млрд гривен.

"Следующую зиму люди должны проходить со светом, теплом и водой даже в самых сложных условиях", - подчеркнула глава правительства.

Фото: Конгресс местных и региональных властей в Ужгороде (t.me/svyrydenkoу)

Финансирование и ответственность общин

Сейчас Кабинет министров обеспечил финансирование первых работ в размере 22,1 млрд гривен. Эти средства направлены на защиту 576 ключевых объектов.

Теперь правительство ожидает от областей четких планов софинансирования из местных бюджетов. Громады должны определить ресурс, который они готовы предоставить для скорейшего заключения контрактов.

"Все, что можно сделать сейчас - делаем сейчас", - добавила Юлия Свириденко.