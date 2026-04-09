Резервное оборудование и новые сети: Свириденко озвучила план защиты водоснабжения

В Украине началась активная подготовка к следующему отопительному сезону с фокусом на защиту критической инфраструктуры и стабильное водоснабжение. Правительство уже выделило более 22 млрд гривен на защиту наиболее приоритетных объектов.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.
Во время Конгресса местных и региональных властей в Ужгороде обсудили выполнение Планов устойчивости регионов.
По словам Свириденко, из-за постоянных атак РФ все области находятся в зоне риска, поэтомутемпы подготовки должны быть максимально высокими по всей стране.
Основными направлениями работы определены - защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, обеспечение резервного тепло- и водоснабжения.
Отдельное внимание уделили водоканалам, которые также являются целями вражеских ударов.
Планы устойчивости предусматривают реализацию 26 проектов в 10 громадах, включающих кольцевание сетей и установку резервного оборудования. Общая стоимость этих мероприятий оценивается в 12,7 млрд гривен.
"Следующую зиму люди должны проходить со светом, теплом и водой даже в самых сложных условиях", - подчеркнула глава правительства.
Сейчас Кабинет министров обеспечил финансирование первых работ в размере 22,1 млрд гривен. Эти средства направлены на защиту 576 ключевых объектов.
Теперь правительство ожидает от областей четких планов софинансирования из местных бюджетов. Громады должны определить ресурс, который они готовы предоставить для скорейшего заключения контрактов.
"Все, что можно сделать сейчас - делаем сейчас", - добавила Юлия Свириденко.
Напомним, украинское правительство уже начало масштабную подготовку к следующему отопительному сезону, общую стоимость которой оценивают в 278 млрд гривен. К этим работам планируют привлечь международных партнеров.
В частности, согласно базовому сценарию, к началу холодов в подземных хранилищах планируют накопить 14,6 млрд куб. м газа.
Кроме накопления ресурсов, приоритетными задачами являются восстановление разрушенных объектов энергосистемы, установка новой генерации и ремонт линий электропередач.
Также президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что Россия готовит новую волну атак, где целями, кроме энергетики, станут логистика и водоснабжение. По его словам, оккупанты стремятся создать в Украине критические проблемы именно с доступом к воде.