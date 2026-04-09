Резервне обладнання та нові мережі: Свириденко озвучила план захисту водопостачання

Пріоритети підготовки до зими

Під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді обговорили виконання Планів стійкості регіонів.

За словами Свириденко, через постійні атаки РФ усі області перебувають у зоні ризику, тому темпи підготовки мають бути максимально високими по всій країні.

Основними напрямками роботи визначено - захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, забезпечення резервного тепло- та водопостачання.

Модернізація систем водопостачання

Окрему увагу приділили водоканалам, які також є цілями ворожих ударів.

Плани стійкості передбачають реалізацію 26 проєктів у 10 громадах, що включають кільцювання мереж та встановлення резервного обладнання. Загальна вартість цих заходів оцінюється у 12,7 млрд гривень.

"Наступну зиму люди мають проходити зі світлом, теплом і водою навіть у найскладніших умовах", - наголосила очільниця уряду.

Фінансування та відповідальність громад

Наразі Кабінет міністрів забезпечив фінансування перших робіт у розмірі 22,1 млрд гривень. Ці кошти спрямовані на захист 576 ключових об’єктів.

Тепер уряд очікує від областей чітких планів співфінансування з місцевих бюджетів. Громади мають визначити ресурс, який вони готові надати для якнайшвидшого укладання контрактів.

"Усе, що можна зробити зараз - робимо зараз", - додала Юлія Свириденко.