Общество Образование Деньги Изменения

В "Резерв+" появится еще один тип отсрочек: кого касается

Иллюстративное фото: в "Резерв+" добавят новые отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В "Резерв+" добавят новый тип отсрочек от мобилизации. Теперь их смогут оформить родители детей с инвалидностью любого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве отметили, что такой тип отсрочек в приложении появится "вскоре". Сроков там не называют. 

При этом в "Резерв+" уже запускают бета-тест таких отсрочек. Чтобы присоединиться к тесту и одним из первых получить отсрочку нового типа онлайн, необходимо заполнить форму по ссылке

Кто может принять участие:

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

В Минобороны напоминают, что для оформления отсрочки в "Резерв+" необходимо:

  • в "Резерв+" подать запрос;
  • система проверит основания для отсрочки через взаимодействие с государственными реестрами;
  • в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс обычно занимает несколько часов. 

Отсрочки в "Резерв+"

Напомним, еще в марте в Министерстве обороны Украины заверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

По состоянию на сегодня отсрочку через приложение могут оформить: люди с инвалидностью, студенты, аспиранты, родители троих и более детей, рожденных в одном браке, семьи защитников и защитниц с ребенком, мужья или жены людей с инвалидностью, люди с временной непригодностью, работники заведений высшего и профобразования.

Министерство обороны УкраиныПризыв в армиюВойна в УкраинеМобилизация в УкраинеОтсрочка