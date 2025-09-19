В "Резерв+" появится еще один тип отсрочек: кого касается

В "Резерв+" добавят новый тип отсрочек от мобилизации. Теперь их смогут оформить родители детей с инвалидностью любого возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
В ведомстве отметили, что такой тип отсрочек в приложении появится "вскоре". Сроков там не называют.
При этом в "Резерв+" уже запускают бета-тест таких отсрочек. Чтобы присоединиться к тесту и одним из первых получить отсрочку нового типа онлайн, необходимо заполнить форму по ссылке.
Кто может принять участие:
В Минобороны напоминают, что для оформления отсрочки в "Резерв+" необходимо:
Весь процесс обычно занимает несколько часов.
Напомним, еще в марте в Министерстве обороны Украины заверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.
По состоянию на сегодня отсрочку через приложение могут оформить: люди с инвалидностью, студенты, аспиранты, родители троих и более детей, рожденных в одном браке, семьи защитников и защитниц с ребенком, мужья или жены людей с инвалидностью, люди с временной непригодностью, работники заведений высшего и профобразования.